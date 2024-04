Substituir o sal tradicional por sal sem sódio pode fazer com que viva mais anos, conclui estudo

Embora seja amplamente reconhecido que o consumo excessivo de sal está associado a doenças cardiovasculares e mortalidade, muitas pessoas continuam a consumir quantidades excessivas de sal e, especificamente em Portugal, este é um problema com elevada prevalência. Por isso, e para reforçar o paladar dos alimentos, é vantajoso passar a usar sal sem sódio.

Um novo estudo da Universidade Bond, na Austrália, citado pelo site Medical News Today, descobriu que o uso de substitutos do sal pode resultar numa menor incidência de doenças cardiovasculares e num menor risco de morte até 10 anos.

Os substitutos do sal tradicional quase não têm sódio e têm níveis mais elevados de potássio. Uma das autoras do estudo, Hannah Greenwood, explicou que esta investigação foi desenvolvida na Ásia e sabe-se que o consumo de sal segue padrões diferentes no Oriente e no Ocidente.

"Nas populações estudadas [orientais]", disse ela, "o consumo de sal tende a ser discricionário. Ou seja, é em grande parte impulsionado pelo sal adicionado aos alimentos, que vem não apenas do sal de mesa adicionado, mas também de molhos de soja e outros condimentos”, explicou.

"Nas populações ocidentais, o consumo de sal é mais impulsionado por alimentos processados, embalados e de takeaway/restaurantes", notou ainda.

Em declarações ao Medical News Today, a cardiologista Jayne Morgan, que não esteve envolvida no estudo, chama a atenção para a omnipresença do sal na dieta típica ocidental.

"Não só há muitos alimentos processados ocidentais que contêm sal inerentemente, como frequentemente contêm sal como conservante, bem como intensificador de sabor. Isto inclui carnes, etc., compradas em supermercados que são pré-temperadas", explicou a especialista. .

Os alimentos para petiscar também normalmente contêm quantidades elevadas de sal.

Como o potássio no sal beneficia a saúde

O potássio adicional no sal sem sódio também pode ser um fator nos resultados de saúde melhorados observados.

"O potássio é essencial para o equilíbrio do sistema elétrico do coração, incluindo a contração e relaxamento muscular do coração. Desempenha um papel na interação entre sódio e potássio na regulação da pressão arterial", explicou Jayne Morgan.

