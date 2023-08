Mulher foi raptada por homem que se fez passar por motorista da Uber. E esta foi a decisão que lhe salvou a vida

Uma mulher que tinha sido raptada foi encontrada depois de ter parado numa estação de serviço e de ter conseguido passar uma nota a pedir socorro a uma pessoa.

O caso, que foi divulgado pelo departamento do xerife do condado de Yavapai nas redes sociais, aconteceu numa cidade no estado do Arizona, nos Estados Unidos, no dia 22 de agosto. A vítima, que tinha desaparecido no dia anterior, aproveitou a paragem na estação de serviço para dar um post-it com o nome dela, dados sobre o veículo em que estava e instruções para ligar para o 911 (o equivalente ao 112) a outro cliente que estava no local.

No post-it podia ler-se “Ajuda… Ligar 911… Carrinha azul Honda...”. Depois de ter saído, a pessoa que recebeu o bilhete ligou para o número de emergência, dizendo também por que saída tinha ido a carrinha, assim como descrições da roupa do raptor e da alegada vítima, relata a revista People.

Toda a informação permitiu salvar a mulher em pouco tempo. Jacob Wilhoit, de 41 anos, foi detido pela polícia e acusado de vários crimes, entre eles rapto.

Embora ainda não se saiba o que motivou o rapto, parece que a mulher e Jacob Wilhoit se conheciam, e o homem já surgia na lista de suspeitos. Sabe-se também que o rapto deu-se quando o homem se fez passar por um motorista da Uber.

Uma representante do departamento do xerife disse à Fox 10 Phoenix que “a vítima ainda está abalada”, mas que fez um excelente trabalho e tudo acabou por correr bem, cita a People.