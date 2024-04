Acorda a meio da noite para ir à casa de banho? Especialista explica como acabar com este problema

Bem-estar e sucesso? Saiba qual a cor que deve usar de acordo com o seu signo

Há pouca coisa pior do que estar a dormir tranquilamente e acordar a meio da noite com vontade de ir à casa de banho. E se já é aborrecido quando isto acontece de quando em vez, para quem tem este problema todas as noites é um verdadeiro pesadelo.

A noctúria – o ato de ir várias vezes urinar a meio da noite – é algo muito comum, com cerca de uma em cada três pessoas a experienciar este problema ao longo da vida. A partir dos 50 anos, as pessoas ficam mais suscetíveis a sofrer de noctúria, refere o site Best Life.

Apesar de não ser um problema debilitante, pode ser muito aborrecido, já que interrompe o descanso e em alguns casos pode despertar uma pessoa ao ponto de ter dificuldade em voltar a adormecer.

Para ajudar a lidar com o problema, partilhamos três dicas que pode pôr em prática para ver se não tem de se levantar a meio da noite para ir à casa de banho.

Deixe de beber água pelo menos duas horas antes de ir para a cama

Beber água é essencial para manter a hidratação. No entanto, quando se bebe água próximo da hora de dormir, a probabilidade de se acordar a meio da noite é maior.

Vá à casa de banho duas vezes antes de ir dormir

Janine Bowring, naturopata, recomenda que se vá à casa de banho duas vezes antes de dormir para evitar ir a meio da noite, refere o site Best Life. De acordo com a naturopata é surpreendente a quantidade de urina que ainda fica na bexiga mesmo depois de se ir à casa de banho.

Acorde com o nascer do sol

A recomendação tem que ver com treinar o ritmo circadiano. Janine Bowring refere que ao garantirmos que as horas que estamos acordados são as mesmas em que há sol, ajudamos a treinar o nosso organismo a apenas urinar durante o dia.