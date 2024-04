Nutricionista japonesa fala dos 6 alimentos ocidentais que nunca comeria (para viver mais anos)

20 alimentos que ativam o gene do emagrecimento e que são consumidos na dieta Sirt

5 alimentos ricos em ómega-3 além do salmão

Nutricionista japonesa nunca come estes 6 alimentos ocidentais

A nutricionista japonesa Michiko Tomioka apaixonou-se pela cozinha desde cedo e acabou por especializar-se e fazer vida profissional à volta da alimentação saudável. Como é sabido, os japoneses são muito criteriosos em relação à sua alimentação e as estatísticas mostram o resultado disso: é no Japão que vivem muitas das pessoas mais velhas do mundo. A mãe de Michiko, por exemplo, tem 86 anso e já sobreviveu a um cancro. A sua tia mantém-se saudável aos 98.

Num artigo publicado no site da CNBC, a nutricionista conta o que aconteceu quando se mudou para os Estados Unidos. O seu corpo reagiu mal a muitos dos alimentos comuns no país. Agora, como nutricionista, a sua abordagem centra-se principalmente nos hábitos alimentares japoneses. E menciona os seis alimentos frequentes entre os ocidentais que jamais come e o que ingere em alternativa.

Percorra a galeria acima para ver quais são os alimentos proibidos na dieta desta especialista.