Nem dormir 8 horas nem deixar o telemóvel fora do quarto. Este é o hábito de sono mais importante de todos

Quando se fala em qualidade de sono e saúde, parece haver sempre algumas regras básicas que devemos cumprir. Evitar levar o telemóvel para o quarto ou dormir oito horas são as recomendações mais comuns para se garantir uma boa higiene de sono. Mas um novo estudo mostra que há um hábito ainda mais importante.

Realizado pela Universidade Monash, na Austrália, Universidade de Manchester, no Reino Unido, e pelo Brigham and Women's Hospital, de Boston, nos Estados Unidos, o estudo concluiu que a regularidade do sono é fundamental para a saúde do ser humano.

O que os investigadores perceberam é que mais importante do que dormir um número de horas específico, o mais importante é deitar-se e levantar-se sempre aproximadamente à mesma hora, refere o site Alimente.

Este hábito que parece tão simples pode ter um grande impacto na saúde humana, ajudando a reduzir o risco de morte prematuro entre 20 e 40%, refere o estudo que analisou os registos de sono de mais de meio milhão de pessoas com idades entre os 40 e os 69 ano do Reino Unido.

Ao deitar e levantar aproximadamente à mesma hora todos os dias, cria-se uma rotina de sono, importante para a saúde.