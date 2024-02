Atenção, este hábito noturno pode fazer com que viva menos anos

Dormir é algo essencial para a saúde, mas a verdade é que nem sempre é fácil ter um sono de qualidade. Para quem tem dificuldade a adormecer, é normal ir atrás de mil e uma maneiras que ajudem a relaxar e a fechar os olhos mais depressa. Há quem leia um livro, quem opte pelo chá calmante e até quem tente descontrair a ver televisão. Se tem este último hábito, temos más notícias para si.

Apesar de muito comum, adormecer com a televisão ligada pode fazer mais mal do que bem. Isto porque, de acordo com vários cientistas, dormir com uma fonte de luz no quarto é prejudicial para a saúde.

De acordo com um estudo da Northwestern Medicine, publicado no The Proceeding of the National Academy of Sciences (PNAS) e citado pelo Business Insider, dormir com luz no quarto prejudica a função cardiovascular e aumenta a resistência à insulina na manhã seguinte.

O que acontece é que o corpo entra em estado de alerta, fazendo com que a frequência cardíaca aumente e não haja descanso adequado. Apesar de se dormir, o cérebro de uma pessoa que dorme com luz comporta-se como o de alguém com sono fragmentado.

Isto faz com que o risco de doenças cardíacas, diabetes e problemas metabólicos aumente, explicam os investigadores.

Um outro estudo da Universidade Northwestern parece ter chegado a uma conclusão semelhante, afirmando que quem dorme com uma luz suave no quarto acaba por ter níveis de açúcar mais elevados no sangue e uma frequência cardíaca mais elevada, ambos fatores de risco para futuras doenças cardíacas e morte prematura.