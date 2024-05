Os erros que os líderes cometem e que prejudicam os trabalhadores

Link To Leaders

Diminuição do sentimento de moralidade nas equipas, sentido de comprometimento reduzido e uma reputação indesejável são alguns dos possíveis efeitos organizacionais quando os líderes não assumem um comportamento ético ou quando a empresa compactua com situações antiéticas.

A The Alternative Board (TAB) Portugal alerta para a importância de ter consciência dos possíveis erros de modo a evitá-los ou, caso aconteçam, corrigi-los. E como alguns erros éticos surgem com mais frequência entre os líderes empresariais, com impacto significativo na atividade dos trabalhadores, identificou quatro exemplos.

Falha em ser responsável

Algumas empresas lançam, inadvertidamente, as bases para uma conduta antiética quando não conseguem estabelecer mecanismos de responsabilização. Os líderes eficazes compreendem que a responsabilidade começa no topo e que tal marca o tom para toda a organização. Já os líderes inseguros tendem a julgar depressa quando algo corre mal. São mais propensos a fazer acusações ou mesmo a demitir alguém para desviarem a culpa de si mesmos. O que apenas serve para diminuir a confiança e a produtividade em toda a empresa.

Falta de consciência sobre assédio ou discriminação

Os líderes de negócios que permitem que ocorram incidentes de assédio sem consequências acabam por estabelecer uma premissa para um ambiente de trabalho indisciplinado e insustentável. Devem ser responsáveis por fazer tudo o que estiver ao seu alcance para construir um ambiente de trabalho sem qualquer tipo de abuso verbal, físico ou sexual. O “padrão de tolerância zero” é de importância crítica e deve ser aplicado de forma geral.

Ignorar reclamações ou relatos de comportamento adverso

Nenhuma organização pode prosperar por muito tempo quando permite que a negligência de mau comportamento continue. A conduta antiética é, muitas vezes, como uma infeção. Isto é, quando outros colaboradores percebem que um infrator fica impune, o mais provável é que passem também, de algum modo, a infringir as regras. Caso haja necessidade de investigação, há que certificar-se de que a equipa responsável pelo inquérito chegue a uma conclusão. Muitas reclamações apresentadas aos departamentos de recursos humanos tendem a desaparecer ou ser ignoradas, sem que seja tomada qualquer ação clara em relação ao problema original.



Falha em conter as suas próprias emoções

Os líderes empresariais também são suscetíveis de ter uma resposta emocional perante as situações. Mas é importante que saibam manter as emoções sob controlo, uma vez que as manifestações externas (especialmente de fúria, insegurança ou medo) revelam capacidades débeis de liderança e uma potencial quebra no comportamento ético.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders