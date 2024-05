Estes são os melhores países europeus para fazer negócios

Um estudo da PwC, que envolveu 33 países da Europa, do Médio Oriente e de África (EMEA), identificou a Suíça como o local mais atrativo para fazer negócios. O Private Business Attractiveness Index 2023 avaliou nove categorias (desde impostos, a governação, disponibilidade de trabalhadores qualificados, saúde pública e sustentabilidade), avaliações que foram de “emergente” a “líder” no que se refere à atratividade para as empresas privadas.

De acordo com o relatório, a Suíça é o país mais forte nas categorias que abordam o ecossistema de start-ups, o panorama das empresas privadas, a fiscalidade e a regulamentação e a educação e competências. A Suécia também obteve uma pontuação elevada na forma como proporciona um ambiente positivo e de apoio às empresas privadas, bem como às empresas em fase de arranque.

Por outro lado, obteve a pontuação mais elevada em matéria de sustentabilidade e clima. A responsabilidade social e a governação, a saúde pública e a tecnologia e as infraestruturas também obtiveram melhores resultados na Suécia do que na Suíça. O seu indicador macroeconómico, no entanto, foi o mais baixo de todos os 33 países.

A França ficou no fim da lista dos chamados países “líderes” com as pontuações mais elevadas. A Estónia fechou a lista da segunda melhor categoria “a avançar”. Os países com pontuações entre 40 e 50 são descritos como locais “em desenvolvimento” para as empresas e os últimos da lista são descritos como jurisdições “emergentes”, sendo a Grécia o país com a pontuação mais elevada.

Entre os países de topo, a Suécia, a Alemanha e os Países Baixos melhoraram as suas classificações em relação à sondagem do ano passado, enquanto a Noruega desceu do segundo para o sexto lugar em 2023. Desde que o relatório foi publicado pela primeira vez, há três anos, a posição do Reino Unido manteve-se estável no sétimo lugar.

A inflação elevada e o aumento acentuado do custo de vida também marcaram este estudo, com os países desenvolvidos a registarem expetativas de PIB mais baixas e custos mais elevados. O relatório sublinha, no entanto, a importância de fatores que vão para além do crescimento do PIB ou de outros números financeiros.

Para que um país se torne atrativo para as empresas a longo prazo, o relatório sugere que é fundamental não se concentrar apenas num ou dois atributos, como a oferta de impostos baixos, mas encontrar um equilíbrio em todas as categorias, por exemplo, desde as competências às infraestruturas.

O relatório refere ainda que a Alemanha conseguiu aumentar a sua atratividade global entre as empresas, passando do quarto para o terceiro lugar, de acordo com a classificação. O ecossistema de start-ups deste país foi considerado muito atrativo, com a oferta de boas tecnologias e infraestruturas. No entanto, as pontuações da Alemanha em matéria de sustentabilidade e de responsabilidade social foram moderadas e baixas, respetivamente.

Se for avaliado apenas pelo seu ecossistema de start-ups, o Reino Unido é considerado um local a visitar, enquanto a tecnologia e as infraestruturas são consideradas as melhores nos Países Baixos. Portugal e Espanha obtiveram classificações elevadas em termos de expetativas macroeconómicas.

A saúde pública, a responsabilidade social e a governação receberam, em média, as classificações mais baixas em todos os países. Ainda de acordo com a pesquisa, a maioria dos países mais bem classificados para fazer negócios situam-se no Norte da Europa.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders