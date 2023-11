Precisa de encerrar uma conta bancária? Saiba isto

Para fechar uma conta vai ter de informar o banco, por escrito, do motivo da sua decisão. Algumas instituições exigem um pré-aviso de 30 dias. E, regra geral, esta comunicação deve ser feita presencialmente num documento próprio que o banco lhe dá.

Deve ainda entregar todos os cartões que tem, assim como cheques ou caderneta. Nessa data, também o homebanking será cancelado pelo banco.

Depois de assinar o documento que comprova o encerramento da conta, deve ficar com uma cópia. E certifique-se de que os cartões, cheques ou caderneta são destruídos à sua frente.

Se, passado algum tempo, perceber que a conta não foi encerrada, o banco está em incumprimento e pode fazer qualquer cobrança de comissões depois da data de encerramento. Daí a importância de guardar todos os comprovativos.

O que ter em conta antes de encerrar uma conta bancária

Antes de avançar com o encerramento de uma conta bancária deve ter atenção a alguns fatores:

• Saldo da conta bancária

Em primeiro lugar, tenha em atenção que, se o saldo da sua conta bancária for negativo, não o pode fazer. Assim, todas as dívidas relacionadas com o banco devem ser liquidadas antes do encerramento.

• Débitos diretos

Outra situação que deve ter em conta está relacionada com os débitos diretos. Antes de encerrar a sua conta bancária, deve alterar todos os débitos diretos que tenha associados à conta bancária.

Para tal, deve alterar o IBAN associado a cada conta. Deve realizar este processo, tendo sempre em conta o prazo limite do débito direto para garantir que essa informação se encontra na nova conta antes de encerrar a antiga. Isto porque, caso não seja possível debitar algum valor previamente acordado, pode ter surpresas desagradáveis junto das entidades.

• Custos que podem colocar a sua conta a negativo

Saiba que se não pretender receber tudo em dinheiro, deve tentar fazer com que o saldo fique próximo de zero, pois caso se trate de uma grande quantia de dinheiro, certamente não conseguirá recebê-lo todo no momento do encerramento da conta. Além disso, se optar por transferir a maioria do saldo da sua conta e tê-lo próximo de zero antes de encerrá-la, tenha atenção aos possíveis custos que podem colocar a sua conta a negativo. Por exemplo, as comissões de manutenção da conta. Isto pode fazer com que o saldo fique negativo, e ver-se obrigado a pagar taxas desnecessárias ao banco.

Não tem custos

É muito importante que saiba que a cobrança de comissões de encerramento de contas bancárias é proibida por lei. Pode ser chamado a pagar algum acerto, no caso de ter saldo negativo, por exemplo. Mas não lhe podem cobrar qualquer taxa por pedir para encerrar a sua conta.

Assim, não deixe que o seu banco lhe cobre taxas, comissões ou outro tipo de pagamentos por conta do fecho de uma conta bancária.