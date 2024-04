Nunca mais deite fora limões e limas: ensinamos a fazer um produto de limpeza perfeito

29 coisas que pode fazer com o seu microondas

Os limões e as limas são frutas muito versáteis e muito usadas não só na cozinha como até nas limpezas. Normalmente é o seu sumo que acaba numa qualquer sobremesa, a temperar carne ou até numa receita de limpeza. As cascas e o resto da polpa costumam ter apenas um destino: o caixote do lixo.

Temos a dizer que nunca mais vai ter de pôr fora limões e limas usados. Isto porque ainda podem ser aproveitados para limpezas, mais concretamente para desinfetar e retirar gorduras, como se mostra na página de Instagram @eko.logical. Basta só incorporá-los numa receita muito simples.

É muito simples: coloque as cascas e os restos de limão e de lima no liquidificador e adicione água até cobrir. Triture bem a mistura e depois passe-a por um coador para tirar os pedaços maiores.

Coloque o líquido numa embalagem à sua escolha, adicione três colheres de bicarbonato, uma colher de sal, três colheres de sabão líquido e três colheres de álcool. Mexa bem e está pronto a usar.

Veja em baixo como se faz este desengordurante e desinfetante natural com um aroma maravilhoso.