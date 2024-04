5 alimentos ricos em colagénio que deve comer a partir dos 30 anos. A sua pele vai agradecer

Costuma dizer-se que a partir dos 25 anos, é essencial ter uma boa rotina antirrugas, mas para garantir a saúde da pele, não importa só o que colocamos por fora. O que consumimos também dá uma grande ajuda.

O colagénio é uma proteína que fornece suporte estrutural à pele, ossos, tendões e ligamentos. Resumindo, tem um papel muito importante no nosso corpo. O problema é entre os 25 e os 30 anos, as nossas células começam a diminuir a síntese de colagénio, explica a nutricionista e farmacêutica Paula Martín Clares, citada pela Women’s Health espanhola.

Para manter a pele saudável, assim como as articulações e os ossos, é essencial consumir colagénio – cerca de 10 gramas por dia, refere a especialista. A dose diária pode ser alcançada com suplementação (sempre após consulta com o médico) ou apostando numa dieta com alimentos ricos em colagénio.

Há cinco alimentos ricos em colagénio que devem ser introduzidos na alimentação diária, especialmente a partir dos 30 anos. Veja quais são na galeria e comece a ingeri-los com mais regularidade.