É assim que se lavam morangos para eliminar pesticidas e até vírus

Há pouco tempo, começaram a surgir notícias sobre os morangos vindos de Marrocos que estavam contaminados com o vírus de hepatite A. O alerta assustou muita gente, o que não é de estranhar.

Se ficou com receio de comprar e consumir morangos, a boa notícia é que é possível lavá-los de forma a eliminar completamente pesticidas e até vírus, explica o site CuerpoMente.

Na agricultura de frutas e legumes, o uso de pesticidas é muito comum, o que faz com que haja sempre vestígios destes nos frescos que compramos. Isto fez com que equipas de investigação procurassem encontrar a melhor forma de se lavar frutas e legumes de forma a reduzir o máximo a nossa exposição a estes químicos tóxicos. Há mesmo estudos específicos relativamente aos morangos.

Em 2023, investigadores do Instituto de Toxicologia da Coreia do Sul publicou um estudo na revista científica Foods a explicar qual a melhor forma de se lavar frutas de primavera, tais como morangos, para se eliminar pesticidas e evitar contaminação com possíveis vírus e bactérias.

No estudo, os investigadores concluíram que a melhor forma de lavar morangos é fazer uma mistura de água com 3% de vinagre – isto quer dizer que por cada litro de água coloca-se 30 mil de vinagre. Este método permite eliminar 48,7% dos resíduos de pesticidas.

Os cientistas propuseram ainda outros dois métodos: água com 3% de sal diluído que elimina 45,7% de pesticidas e água com 3% de chá verde que reduz em 38,9% os resíduos de pesticidas.

Esta é a forma correta de lavar e preparar morangos

Há muita gente que tem por hábito lavar os morangos em água corrente. Mas além de não eliminar bem os pesticidas, pode danificar a fruta que é muito sensível. Também há quem opte por cortar as folhas verdes antes de lavar este fruto, mas isto é algo que também se deve evita porque a água dilui o sabor dos morangos.

De acordo com o site Cuerpo Mente, esta é a maneira correta de lavar morangos:

1. Coloque, num recipiente, água à temperatura ambiente com 3% de vinagre (ou seja, se colocar 2 litros de água, junte 60 ml de vinagre).

2. Ponha os morangos inteiros na água e deixe-os de molho por, pelo menos, dois minutos. Evite deixá-los esquecidos na água já que isto faz com que vão perdendo sabor.

3. Retire os morangos da água e deixe-os num escorredor. Antes de os guardar, seque-os com papel de cozinha ou um pano de cozinha limpo.

Apesar de esta ser a melhor forma de lavar morangos, não elimina totalmente os pesticidas porque alguns são absorvidos pelo morango.