Resort em Cuba ou no México? Esqueça: este refúgio é um paraíso e é português

Estive hospedada no Dona Filipa Hotel, a excelência de um hotel 5 estrelas de luxo, localizado na praia de Vale do Lobo, no Algarve.

Ao entrar na suite fiquei deslumbrada, primeiramente com a espaçosa sala de estar aberta, uma cama de tamanho imperador e uma ampla varanda com vista direta para a piscina do hotel e o mar azul turquesa ao horizonte.

Numa das mesas, deparo-me com a minha definição de "arte de bem receber". À minha espera tinha: champanhe fresco, águas e petit fours personalizados. Utilizando produtos típicos da região recriaram doces tradicionais maravilhosos! Os sabores destas relíquias eram: bolo de figo; medronho; chocolate preto e amêndoa; e Dom Rodrigo. A vista da suite, só por si, foi um presente gigante. Estes mimos extra vão deixar muitas saudades. Eu vivia aqui, tal a tranquilidade que se sente neste hotel e nesta envolvência. Estava numa luta constante, entre olhar para o oceano atlântico ao fundo ou manter-me atenta ao livro que estava a ler, estivesse no sofá, na cama ou na espreguiçadeira exterior, naqueles tons de azul é muito difícil não me perder.

A "cereja no topo do bolo" é a possibilidade de pedir um incrível pequeno-almoço no quarto, eu pedi ovos escalfados, sumo natural de laranja, chá, cappuccino, uma seleção de pães e pastelaria, compotas, e queijos.

Depois do pequeno-almoço fui até à praia em frente ao hotel, a Praia de Vale do Lobo, um verdadeiro tesouro da costa algarvia. Com as suas águas cristalinas e areias douradas que se estendem até onde os olhos alcançam. O cenário é complementado pelas falésias escarpadas que se erguem majestosamente ao longo da linha costeira, proporcionando uma atmosfera de serenidade e tranquilidade.

Carlos Rosário (Executive Sous Chef) e Isa Costa (Chef de Pastelaria) estão ao leme da cozinha dos dois restaurantes deste hotel.

Durante a minha estadia frequentei o restaurante Kamal, que apresenta uma vista para a piscina aquecida e o oceano Atlântico ao fundo. Kamal significa: "perfeição, excelência, beleza, completo". Neste espaço desfrutei dos pequenos-almoços, almoços e jantares com vista. Não há nada que se compare, desfrutar de uma excelente refeição com o olhar deslumbrado no horizonte.

Aos pequenos-almoços, a variedade é enorme. Optei sempre por sumo natural espremido na hora e complementava com bebidas quentes, ou uma infusão ou cappuccino ou um latte macchiato. Frutas laminadas também não podem faltar, assim como iogurte com granola, pão, queijos, viennoiserie, compotas, panquecas e creme de cacau e avelã. Do cardápio também fazem parte muitas opções de pratos quentes salgados feitos na hora.

Relativamente aos almoços e jantares, começo por destacar alguns dos pratos que experimentei na carta do almoço: Salada de Manga e Camarão; Atum à Algarvia (com cebola, jardim de pimentos e batata ao sal) e Filete de Dourada com Manteiga Avelã, em cama linguini de courgette e batata ao sal. Para acompanhar escolhi um cocktail sem álcool, de maracujá, laranja e grenadine.

O Semifrio Manga com Sorbet de Framboesa e Coulis de Framboesa apresenta na base uma massa de bolo red velvet. O semifrio é feito com puré de manga e natas. É acompanhado com um sorbet ácido de framboesa sobre um crumble de bolacha, além de framboesas frescas, coulis de framboesa e flores comestíveis. Um contraste de sabores e texturas.

O Cheesecake de Frutos Vermelhos, Sorbet de Limão e Gel de Framboesa foi a minha preferida entre estas duas. Na base apresenta uma mistura confecionada com bolacha digestiva, bolacha maria, manteiga e mel. O creme leva queijo creme, queijo mascarpone e natas. No topo apresenta frutos silvestres, é acompanhado com um fresco e ácido sorbet de limão. Uma combinação que não falha!



Na carta do jantar, destaco o delicioso Ceviche de Robalo, servido aos cubinhos com cebola, coentros e leite de tigre (um caldo frio que é uma das bases do ceviche tradicional). É finalizado com uns apontamentos de puré de batata doce, guacamole, chip de batata doce e micro ervas. De comer e chorar por mais!

O Linguado à Meunière, o peixe é frito em manteiga e regado com molho de manteiga, limão, alho picado e tomilho. É acompanhado por legumes salteados. Estava no ponto!

O Salmão Selvagem em Crosta de Ervas, leva uma mistura de broa de milho, alho, manjericão, tomilho e salsa. É servido com beringela, courgette, pimento amarelo, pimento vermelho e espargos. Uma delícia!

A Dome de Chocolate Banoffee e Gelado Pastel de Nata é uma sobremesa que surpreende! A desconstrução de vários doces tão aclamados em Portugal. Uma mousse de chocolate perfeita, que além dos ingredientes tradicionais, leva gelatina. É sobreposta numa bolacha crocante. Por cima da dome apresenta uma versão da sobremesa banoffee, mas em creme, confecionado com leite condensado cozido, banana, natas e queijo creme. Por cima do creme é servida uma quenelle de gelado pastel de nata. Quando a tradição e a modernidade se juntam, sai esta sobremesa!

Segue-se outra sobremesa que devorava todos os dias! A Flexi Ganache Praliné, Café e Gelado Bourbon, uma combinação perfeita de sabores e texturas. A ganache apresenta a consistência perfeita. Acompanha com apontamentos de queijo creme, uma esponja de café (feita no sifão com carga de gás), perfeita para equilibrar a doçura da flexi ganache. É servida com gelado Bourbon e flores comestíveis. Tenho a dizer que o gelado Bourbon é maravilhoso! A sobremesa está perfeita!

Estava ansiosa para experimentar o "Buffet Pescador", uma das imagens de marca do hotel, servido todos os domingos, entre as 19:00 e as 22:00, no restaurante Kamal.

Distingue-se pela frescura das iguarias apresentadas. As matérias-primas fazem a diferença. Neste buffet encontram: sapateira, lavagante, mexilhão, ameijoas, ostras da Ria Formosa e camarão da costa. Sem esquecer os pratos típicos da região, tais como: a cataplana de peixe e marisco, as lulas à Algarvia, os filetes de robalo de escabeche e a espetada de peixe e camarão. Tenho de destacar a enorme variedade de queijos portugueses e internacionais, uma seleção de queijos a acompanhar com pão quentinho, uma verdadeira maravilha!

Nas sobremesas experimentei: a Dacquoise de amêndoa com iogurte e creme de limão (a minha preferida); Mousse de Figo e Maçã Confitada (a minha segunda preferida); Pannacota de Alfarroba e Rosmaninho; Sacher com Creme de Laranja e Tartelete de Caramelo e Banana. Muito interessante a forma como trabalham os ingredientes mais famosos do algarve, aqui reinterpretados em sobremesas internacionais. A maioria dos pratos quentes e frios disponíveis neste buffet, nem consegui provar, tal a variedade que reúnem neste banquete inesquecível.

Também visitei os Pinheiros Altos, um dos mais prestigiados e famosos centros de golfe na Europa, que possui um campo de 27 buracos, localizado no coração da reserva natural da Ria Formosa, muito próximo do hotel. Neste clube de golfe almocei no restaurante Pórtico, que apresenta vista para os campos. Caril de gambas com vegetais e arroz basmati, e um Strudel de Maçã, acabado de sair do forno, acompanhado com gelado de baunilha, foram as minhas escolhas para o almoço, rodeada por uma imensidão de tons de verde da natureza envolvente.

O Hotel Dona Filipa oferece a todos os seus hóspedes uma vasta gama de facilidades e comodidades de luxo imprescindíveis e necessários para tornar a vossa estadia no Algarve uma experiência única e verdadeiramente luxuosa, entre os quais destaco: 2 restaurantes; 2 campos de ténis; acesso privilegiado ao Vale do Lobo Royal Spa; acesso privilegiado aos campos de golfe Pinheiros Altos e San Lorenzo; bar com jardim interior; beach club; instalações de wellness com tratamentos de beleza e massagens; instalações para crianças no kids club; piscina exterior (aquecida); sala de jogos e bilhar com vista de mar.

Tenho de agradecer a toda a equipa, fui realmente muito bem recebida e já estou com desejo de regressar.

