Cadeia que faz frente à Mercadona e ao Lidl vai abrir 2.ª loja portuguesa. Eis o que lá se vende a preços loucos

Tem perto de 2.600 lojas na Europa e é uma verdadeira loucura de preços e variedade de produtos. Imagine que cruzava o melhor de lojas como a Mercadona, o Lidl, a Normal, a Tiger, a Primor ou a IKEA: eis a Action. São nada mais nada menos do que 14 categorias (casa, cozinha, lar e limpeza, escritório e escola, hobbies, bricolage, brinquedos, jardim, viajar, cuidados pessoais, comida e bebida, multimédia, moda, artigos de desporto e animais de estimação) a preços inacreditáveis e com aquelas ‘pérolas’ que nos aparecem no TikTok.

Depois de ter inaugurado a primeira loja, em Vila Nova de Gaia, há duas semanas (ver vídeo abaixo), a cadeia neerlandesa prepara-se para inaugurar já nesta quinta-feira o seu segundo espaço, que abrirá portas no distrito de Coimbra, no Mondego Retail Park, em Taveiro, segundo comunicado citado pelo Diário de Coimbra. Serão mais de mil metros quadrados de loja.

E o que lá podemos encontrar? A nossa galeria de imagens (ver acima) é uma pequena amostra. São 6 mil produtos e chegam 150 novidades todas as semanas. Para se ter ideia do delírio que são os preços, cerca de 1500 produtos custam menos de 1 euro e o preço médio de tudo o que é vendido na loja fica-se pelos 2 euros.

“Estamos muito felizes por abrir a nossa primeira loja em Coimbra, logo duas semanas depois de abrirmos a primeira loja em Portugal. Este é um passo importante no nosso projeto de expansão. Continuaremos a reforçar a nossa presença em Portugal à medida que cada vez mais portugueses querem desfrutar da experiência única que a Action oferece”, disse o diretor regional da empresa responsável pela expansão portuguesa, Bart Raeymaekers. “Estamos muito contentes pela forma calorosa como fomos acolhidos pelos portugueses, o que fortalece o empenho das nossas equipas. Quero agradecer a todos os que contribuíram para tal conquista: aos nossos colaboradores, aos nossos clientes e aos nossos fornecedores”.