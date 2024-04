Jantar mais fácil não há! Este frango com legumes faz-se na air fryer em 25 minutos

Os 10 erros mais comuns quando se cozinha com a air fryer

Frango com legumes

Preparar o jantar pode ser uma verdadeira dor de cabeça, especialmente ao fim de um longo dia no trabalho. Mas se tem uma air fryer, há receitas que se fazem em poucos minutos e sem ter de tirar as panelas dos armários, como é o caso deste frango com legumes.

Simplicidade é a palavra ordem desta receita na air fryer, mas isso não quer dizer que não é deliciosa. A receita partilhada no TikTok @fooddolls prepara-se em menos de 30 minutos e a única preparação que tem de fazer é cortar os legumes e o frango. Veja como se faz.

Peito de frango com legumes

Ingredientes

500 gramas de peito de frango cortado aos cubos

Meia cebola rocha

Uma curgete grande

Um pimento amarelo

Um pimento vermelho

Dois dentes de alho

Especiarias como pimentão, cominhos, pimenta cayena, tomilho e orégãos

Pimenta preta e sal q.b.

Duas colheres de sopa de azeite

Modo de preparação

1. Pré-aqueça a air fryer. Comece por picar o alho e cortar o resto dos legumes em cubos não muito grandes;

2. Quando a air fryer estiver quente, coloque o frango e os legumes, regue com azeite e coloque as especiarias escolhidas. Mexa tudo.

3. cozinhe na air fryer a 195 ºC por entre 23 e 25 minutos, paranndo a meio para mexer e garantir que nada queima.

4. Sirva assim ou com arroz a acompanhar.