A aldeia portuguesa preferida de produtoras como a Netflix e HBO foi cenário de mais um filme

O filme “1506 - O Genocídio de Lisboa”, que se estreou ontem, retrata o massacre dos judeus, em 1506, em Lisboa. E a Aldeia Histórica de Sortelha foi o palco das filmagens e mais um exemplo de que já é um dos destinos preferidos de produtores e realizadores.

Recorde-se que o filme “Damsel” (“Donzela”), o mais visto do ano na Netflix, também foi filmado em Sortelha. Já a série “House of The Dragon”, prequela de “A Guerra dos Tronos” da HBO, teve como cenário a Aldeia Histórica de Monsanto, enquanto a série nacional “Salto de Fé”, que vai estrear este verão na RTP, foi gravada na Aldeia Histórica de Castelo Novo.

A história de “1506 – O Genocídio em Lisboa” recua ao tempo da Lisboa quinhentista. Assim, foi necessário procurar cenários para recriar aquele ambiente, e graças à conservação da Aldeia Histórica de Sortelha, cuja fisionomia urbana e arquitetónica se mantém inalterada desde o renascimento até aos nossos dias, revelou-se um dos locais ideais para o efeito.

A produção é 100% baseada em factos reais. O filme “1506 - O Genocídio de Lisboa”, realizado por Luís Ismael e produzido pela LightBox, estará disponível online e gratuitamente em cinco idiomas: português, hebraico, inglês, francês e castelhano.

A verdade é que as Aldeias Históricas de Portugal são cada vez mais escolhidas como pano de fundo para as mais variadas produções nacionais e internacionais, pela sua inigualável beleza, património histórico-cultural e paisagens em estado puro.

Sobre a Aldeias Históricas de Portugal

Entre montes e vales da verdejante paisagem do interior de Portugal, repletas de lendas e castelos, sabores e tradições, encontram-se 12 singelas aldeias onde apetece perdermo-nos. Almeida, Belmonte, Castelo Mendo, Castelo Novo, Castelo Rodrigo, Idanha-a-Velha, Linhares da Beira, Marialva, Monsanto, Piódão, Sortelha e Trancoso: as Aldeias Históricas de Portugal, um destino que são 12, surgem como paraísos escondidos que nos levam numa viagem ao tempo de reis e rainhas, de épicas e infinitas batalhas que escreveram a História como a conhecemos hoje. São, ainda, a garantia de momentos inesquecíveis de lazer, aventura e descoberta, temperados com os inigualáveis aromas e sabores da região, que compõem a sua típica gastronomia.

No território das Aldeias Históricas de Portugal há um sem fim de trilhos para caminhadas e percursos de bicicleta e BTT – como a Grande Rota 22, a maior rota de Walking & Cycling na Europa e em Portugal, com cerca de 600 km. A Grande Rota 22 tem o selo Leading Quality Trails – Best of Europe, entregue pela European Ramblers Association (Associação Europeia de Caminhada).

As Aldeias Históricas de Portugal são o primeiro destino em rede – à escala mundial – e o primeiro destino nacional a receber a certificação BIOSPHERE DESTINATION. E, em 2020, foram o primeiro destino a nível nacional a criar o “Manifesto do Turista Responsável”, lembrando aos seus visitantes a importância do respeito pela natureza.