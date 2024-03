Acabou o pesadelo de barrar a manteiga quando está dura. Eis 3 truques que todos devemos saber

É muito irritante quando tentamos barrar manteiga no pão e nos deparamos com um verdadeiro tijolo impossível de barrar. Mas, como poderá ver no vídeo abaixo, com recurso a um pequeno escorredor é possível obter manteiga com uma textura macia e fácil de espalhar. Basta passar a parte de trás do escorredor na manteiga.

Na conta de truques de cozinha Kroger no TikTok, que conta com quase 14 mil seguidores, a este truque junta-se outro precioso: sem um espremedor, a força da nossa mão é muitas vezes insuficiente para conseguir extrair o máximo possível de sumo. Mas, recorrendo a uma espátula e espremendo com o seu apoio (ver vídeo abaixo), conseguimos que não se desperdice nem uma gota.

Por fim, a mesma conta mostra aquele que é um dos nossos truques preferidos: usar o escorredor ao contrário para despejar a água de onde se cozeu massa ou legumes.