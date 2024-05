Andámos enganados até agora sobre a batata-doce. Contamos tudo

Para quem está a tentar ter uma dieta mais saudável, é normal ouvir dizer que uma boa opção é trocar a batata comum pela batata-doce. No mundo do fitness, parece que este tubérculo é herói, sendo considerado superior. Mas será que a batata-doce é realmente melhor?

De acordo com a Healthline, apesar de muitas vezes se apontar a batata-doce como a melhor opção, as duas opções são bastante saudáveis e ricas em nutrientes.

Segundo o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), a batata é menos calórica, tendo 90 calorias por 100g versus as 123 calorias por 100g da batata-doce. A batata normal tem também menos hidratos de carbono (19,2g vs 28,3g) e muito menos açúcares (1,2g vs 7,9g).

E apesar de parecer que a batata-doce fica atrás da batata quando olhamos para estes números, quando se analisam o teor vitamínico e mineral, percebemos que é aqui que este hidrato se destaca, de acordo com dados do INSA. A batata-doce tem mais Vitamina A e C, conhecidas pelas suas propriedades antioxidantes, e Carotenos, um pigmento também presente na cenoura conhecido por ajudar a manter o bronze, além de ajudar a diminuir o risco de determinadas doenças, assim como mais cálcio do que a batata dita normal.

Vale realmente a pena trocar a batata pela batata-doce?

Tanto a batata-doce como a batata são bastante saudáveis e podem ser incluídas numa dieta equilibrada.

Se estiver a tentar perder peso, a batata comum poderá ser mais interessante por ter menos calorias e menos açúcares. Por outro lado, se o objetivo for aumentar o consumo de vitaminas e minerais, talvez não seja má ideia procurar acrescentar mais batata-doce às ementas do dia a dia.

A recomendação mais importante que podemos dar é ter em atenção como cozinha as batatas. Opte por cozer ou assar e não fritar para garantir que é mais saudável.