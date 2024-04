Tem o segundo dedo do pé maior do que o dedo grande? Tem mais risco de ter esta doença

Há pessoas que têm o segundo dedo do pé mais longo do que o dedo grande e, segundo o Ilustre Colégio Oficial de Podologia da Comunidade Valenciana (ICOPCV), em Espanha, são mais propensas a sofrer da doença de Freiberg, como noticiou o jornal El Economista.

Esta patologia provoca a morte dos tecidos (necrose) de partes dos ossos da planta do pé, geralmente junto ao hálux (dedo grande). Esta é uma causa muito comum de dor na planta do pé, segundo descreve o MSD Manuals.

"A exata origem da doença é desconhecida. No entanto, a hipótese mais comum é que a doença ocorra devido a microtraumatismos repetidos sobre a cabeça do segundo dedo do pé, causando um colapso dos vasos sanguíneos, que leva à necrose vascular”, refere o podólogo e membro do ICOPCV, Jorge Escoto.

Outros fatores ligados a esta doença são desportos de grande impacto, como dança, corrida ou salto, pois são dinâmicas que, quando realizadas com frequência, favorecem o colapso ósseo. "O tratamento podológico consiste na realização de um estudo biomecânico, estudo das pressões plantares e confeção de suportes plantares para aliviar a zona afetada", explicou o especialista.

"Em alguns casos, pode ser necessário prescrever analgésicos ou realizar infiltrações com corticoides e anestésicos locais. Também pode requerer a imobilização com gesso ou com bota, muletas e descanso total. Além disso, se o tratamento conservador falhar, pode ser necessária intervenção cirúrgica, mas não é frequente", explicou ainda Jorge Escoto ao jornal El Economista.