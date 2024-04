As framboesas e amoras estragam-se depressa? Experimente fazer isto

Se é fã de framboesas e amoras e costuma comprar, de certeza que já reparou que se não as comer depressa, acabam por se estragar. Estas frutas acabam por ter tanto de delicioso como de sensível o que faz com que muita gente se afaste delas.

Sonia Sidhu usou o seu TikTok para mostrar o que é que faz para garantir que as framboesas e amoras que compra durem mais tempo sem se estragar. A dica é muito simples de se reproduzir em casa e apostamos que tem tudo o que precisa.

Assim que chegar a casa com as suas frutas ainda com bom aspeto, não caia na tentação de as atirar para dentro do frigorífico. Em vez disso, procure um pote ou uma caixa que vede bem e coloque uma folha de papel de cozinha no fundo. Depois é só passar as framboesas ou amoras lá para dentro, colocar mais um pedaço de papel de cozinha no topo, fechar bem e colocar no frigorífico.

O papel de cozinha absorve a humidade que pode estar na fruta e o recipiente bem fechado evita que entre água ou que haja circulação de ar, fazendo com que a fruta dure mais tempo.

Desta forma, Sonia garante que as framboesas e amoras chegam a durar duas semanas no frigorífico.