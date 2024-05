Conheça as 10 raças de cães com mais tendência para ladrar muito

As raças de cães mais inteligentes do mundo

Se procura um companheiro canino tranquilo e que não lhe dê muitos sarilhos com a vizinhança, é importante ter em atenção as características de cada raça. Por isso, deixamos a lista de 10 raças que são conhecidas por ser mais barulhentas. Claro que falamos de tendências genéticas e existem sempre exceções em cada uma delas, tendo em conta a disponibilidade que tem para treinar o seu cão.

De acordo com o site Best Life, que ouviu os especialistas, algumas raças são mais propensas a ladrar para dar alerta. "Embora certas raças de cães possam ter mais predisposição para ladrar do que outras, porque foram criadas para proteger as casas das pessoas e o gado ou para espantar presas escondidas para caçadores, todos os cães têm a tendência de ladrar. Então, escolher um cão de raça com a expectativa de que não ladra pode não ser o mais acertado," ressalva a treinadora norte-americana Alexandra Bassett, especialista em comportamento da Dog Savvy Los Angeles.

Há cães com tendência genética para ladrar, mas muitos ladram para exigir coisas ou comportamentos dos tutores que, caso cedam, vão reforçar esse comportamento. Outras raças - especialmente as usadas para fins de pastoreio ou desportivos - podem também desenvolver um hábito excessivo de ladrar devido ao tédio e falta de estímulo.

Por isso, com todas as ressalvas do contexto ambiental e de treino, veja na galeria acima as raças com mais tendência para ladrar: