Lembra-se de Vanilla Ice? Veja como está hoje, aos 56 anos

Foi há mais de 30 anos que o mundo todo ficou a conhecer o nome Vanilla Ice. O rapper, que na verdade chama-se Robert Matthew Winkle, lançou em 1990 o álbum que lhe traria fama internacional graças à música Ice Ice Baby que pode relembrar no vídeo abaixo.

O tema que pôs toda a gente a cantar – até quem não era fã do estilo musical - fez com que o Hip Hop chegasse a uma audiência mais abrangente. O sucesso, no entanto, foi efémero, e os álbuns seguintes de Vanilla Ice não voltaram a atingir os êxitos esperados.

Hoje, o artista com 56 anos acabados de celebrar continua a atuar, essencialmente em eventos dedicados à década de 1990. Nas redes sociais, Vanilla Ice também tem dado que falar. Conta com mais de 1,2 milhões de seguidores no seu TikTok e mais de 500 mil no seu Instagram.

Na vida pessoal, o rapper, que chegou a namorar com Madonna por um breve período, foi casado com Laura Giaritta com quem teve duas filhas. Agora numa nova relação, voltou a ser pai em 2018.

