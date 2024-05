Diga adeus ao tártaro: este chá faz milagres pelos dentes

Todos sonhamos com um sorriso sempre branco e um hálito fresco. E se há inimigo que impede de alcançar estes objetivos é o tártaro. Vai instalando-se em silêncio, fixando-se na superfície dos dentes e junto à gengiva.

Mas como é que o tártaro se forma? É o resultado do acúmulo de placa bacteriana nos dentes e nas gengivas, quando não é removida a tempo através da escovagem ou do uso regular de fio dental. Conforme esta placa se acumula, os minerais presentes na saliva, como o cálcio e o fósforo, endurecem, formando o tártaro.

Por isso, é importante manter hábitos de higiene diários, fazer destartarização regular no dentista e usar fio dentário. Mas, há uma infusão muito comum que é conhecida por prevenir e ajudar a eliminar o tártaro.

Falamos do chá verde, infusão apontada pelo jornal mexicano El Cronista como uma bebida quase mágica para resolver o problema. Este chá é amplamente conhecido por seus benefícios para a saúde e recentemente ganhou destaque pelas suas propriedades na saúde da boca. Rica em polifenóis, esta infusão possui propriedades antibacterianas e anti-inflamatórias que podem inibir o crescimento das bactérias causadoras da placa bacteriana.

Um estudo publicado no Journal of Periodontology concluiu que pessoas que consomem chá verde têm menor risco de desenvolver doenças periodontais, enquanto outra investigação publicada no Journal of Oral Hygiene and Preventive Dentistry concluiu que o chá verde pode ajudar a reduzir o tártaro dentário.

Portanto, além dos cuidados diários de higiene oral, incorporar o chá verde na sua rotina pode ser uma estratégia eficaz na prevenção do tártaro e na promoção de uma saúde oral perfeita.