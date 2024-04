Preço das casas em Portugal estabiliza em março

O preço das casas vendidas em Portugal estabilizou em março, face ao mês anterior, depois de ter caído 1% em fevereiro.

Os dados constam do Índice de Preços Alfredo, que revela que o preço médio dos imóveis residenciais nas 20 regiões analisadas (18 capitais de distrito e Ilhas) fixou-se nos 2.312 euros por m2, em março, o que representa uma subida muito ligeira de 0,1% face a fevereiro.

Comparando com a média do final do ano passado (2.330 euros por m2), trata-se de uma queda de 0,8%, que compara com a subida de 5,9% entre setembro e dezembro, e de 4,8% nos três meses anteriores.

Assim, os preços no mercado imobiliário dão sinais de estabilização nos primeiros três meses deste ano, com a oferta de imóveis disponíveis no mercado a aumentar. Em janeiro, havia 182.752 imóveis para venda, em fevereiro 183.238 e em março 186.211.

O Índice de Preços Alfredo reúne informação de vários portais públicos de listagem e sites de agências imobiliárias com dados de transação que são posteriormente trabalhados utilizando algoritmos avançados de Inteligência Artificial, o que permite caracterizar a realidade do mercado imobiliário em Portugal de uma maneira nunca vista. O Doutor Finanças é parceiro da Alfredo no relatório emitido com dados em tempo real.

Subida anual desacelera para 6,5%

Se, na comparação com o mês anterior, os preços das casas aumentaram apenas 0,1% em março, na comparação com o mesmo mês de 2023, o crescimento foi de 6,5%. Estava variação traduz uma desaceleração na subida do preço dos imóveis, já que é inferior às subidas de 7,1% e 8,6% registadas em fevereiro e janeiro, respetivamente.

No entanto, 11 das 20 regiões analisadas, ainda mantiveram aumentos superiores a 10% e apenas uma escapou às subidas. Portalegre liderou o ranking, com os preços a crescerem 20,8% em março face ao mesmo mês do ano anterior. Seguiram-se Ponta Delgada (17,2%), o Funchal (17,1%) e Viana do Castelo (15,4%).

Nenhuma região em Portugal registou uma descida de preços e apenas na Guarda os valores médios se mantiveram inalterados em 459 euros por m2.

Apartamentos valorizam menos do que moradias

Os dados da Alfredo mostram também que a subida de preços, em março, foi mais acentuada nas moradias do que nos apartamentos. Nas moradias, o preço médio por m2 fixou-se nos 1.246 euros, o que representa uma subida de 0,8% face a fevereiro e de 8,2% face a março de 2023. Já no caso dos apartamentos, o preço médio foi de 3.083 euros por m2, mais 0,7% do que em fevereiro e 4,1% do que no mesmo mês do ano passado.

Lisboa continua a ser a zona mais cara do país para comprar casa. Atualmente, o preço médio é de 4.730 euros por m2, o que representa um aumento de 3,8% face a março de 2023. Em segundo lugar no ranking está o Porto, com 3.128 euros por m2 (+6,7%) e em terceiro o Funchal, com 2.880 euros por m2 e um aumento de 17,1% em relação a março do ano passado.